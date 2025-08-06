広島は６日のＤｅＮＡ戦（横浜）に８―５で快勝した。相手先発・東には試合前まで３敗（１勝）、防御率１・３５と苦戦していたが、この日は攻略に成功。４番・末包昇大（２８）が９号２ランを含む３安打２打点、６番のエレフリス・モンテロ（２７）も２試合連続弾の５号２ランなど、終わってみれば１３安打８得点と打線が機能した。先発・大瀬良大地（３４）は６回途中まで５失点しながらも、打線の援護と好リリーフのアシス