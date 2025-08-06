東北日本海側では、７日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北地方では、７日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 【画像】今後の東北・全国の天気 ［気象概況］低気圧が日本海にあって、東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は７日にかけて、日本海から北日本へ進み、寒冷前線が東北地方を