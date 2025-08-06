ロシアから「核の脅し」を受けるウクライナのオレクシー・ソボレフ経済・環境・農業相が６日、大阪・関西万博会場で読売新聞の単独インタビューに応じた。広島が迎えた８０回目の原爆忌に際し、核兵器は「二度と使われるべきではない」と強調した上で「脅しであっても非人道的であり、屈服させることもできない」と述べ、ロシアを非難した。ソボレフ氏は４２歳。ユリヤ・スビリデンコ経済相（現首相）の下で経済省次官などを務