◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳴門５―４天理（６日・甲子園）鳴門が逆転勝利で６年ぶりの勝利を手にした。初の２部制第４試合。午後６時半のプレーボールとなったが、岡田将和監督は試合の準備について「あまり普段と違うことはしないように。学校生活のリズムで」と振り返った。朝８時の散歩からスタート。「試合が始まる時間は、いつもまだ練習をしている時間なので」と自然体で迎えた。午前中に仮眠