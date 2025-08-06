◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―８広島（６日・横浜）広島は、敵地では今季最多となる８得点を奪ってＤｅＮＡに勝利した。８得点は６月２１日の楽天戦（マツダ）以来。連敗を免れ、３位まで３ゲーム差に縮めた。初回２死から中軸の３連打で２点を先制。同点の４回はモンテロが２戦連続の５号２ランで勝ち越し。５回は４番・末包が９号２ランで追加点を奪い、東を今季最短タイの５回６失点ＫＯに追い込んだ。先発の大瀬良