こんにちは。Flowersの笠原藍です！見た目も可愛く、身体の不調も改善してくれる流行の耳つぼジュエリー。ずっと気になっていて、ようやく施術を受けてきました！今回はそのときの体験をレポートします♪気になる耳つぼを押して、おしゃれにケア♡施術の流れはこんな感じでした！?カウンセリング私は以前から気になっていた目の疲れの改善とリフトアップをしたいとお伝えしました！耳にはつぼが複数あるらしく気になる部分を