◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳴門５―４天理（６日・甲子園）初の２部制第４試合は、天理が鳴門に３点差逆転負けし、山梨学院に敗れたセンバツに続いて１回戦で敗退した。プロ注目の赤埴幸輝遊撃手（３年）は、初回無死一、三塁で先制の右前適時打を放つなど３安打をマークしたが、２０１０年以来、同校２度目の春夏連続初戦敗退となった。「甲子園は簡単に勝たせてくれない。難しいなと思った。甲子園