横浜海上保安部などによる実況見分の様子＝６日正午ごろ、大黒ふ頭横浜港で４日に開催された「みなとみらいスマートフェスティバル２０２５」の花火打ち上げ中に起きた台船火災で、横浜海上保安部や神奈川県警などは６日、台船の実況検分を実施した。主催者の実行委員会は火災発生当初、花火を打ち上げる機械が制御不能になったと説明しており、原因などを詳しく調べる。炎上した台船（全長５０メートル、幅１８メートル）は横