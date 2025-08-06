６日、ソウルの明洞（ミョンドン）を訪れた観光客ら。（ソウル＝新華社記者／姚蒞琳）【新華社ソウル8月6日】韓国は9月29日から来年6月30日まで中国人団体観光客に対する一時的な入国ビザ（査証）免除を実施する。金民錫（キム・ミンソク）首相が6日開いた観光活性化に向けた政策会議で発表した。韓国政府は、今回のビザ免除政策が訪韓需要を一層高め、地方経済をけん引し、内需を実質的に刺激するとしている。６日、ソウ