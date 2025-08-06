8月6日「原爆の日」を迎えた広島から、お伝えしています。戦後80年がたち、被爆した方の平均年齢は86歳を超えました。被爆の体験を語れる方が減り続ける中、家族が語り継いでいく「家族伝承者」という制度があります。原爆の記憶を、絶やさない。家族の思いを取材しました。◇広島市の細川洋さん（66）。父の被爆体験を語り継いでいます。父の被爆体験を語り継ぐ細川洋さん（66）「これが13歳の時の父。結構イケメンだった