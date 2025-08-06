私たちは毎日さまざまな食べ物を摂取してエネルギーを得ています。一方で、食べ物から摂取したタンパク質や体内のタンパク質が分解されると、老廃物として「アンモニア」がつくられます。では、アンモニアが体内にたまると、どのような悪影響を及ぼすのでしょうか。まず、タンパク質からアンモニアが発生するメカニズムを見てみましょう。三大栄養素のうち、糖質と脂質は「炭素（C）」、「水素（H）」、「酸素（O）」の3つの元素で