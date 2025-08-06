◇セ・リーグ巨人2―0ヤクルト（2025年8月6日東京D）巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）が6日のヤクルト戦（東京D）でプロ初先発登板。6回2安打無失点と一度も三塁を踏ませない快投で待望のプロ初勝利をマークした。同期入団の泉口友汰内野手（26）は3回1死二塁から2点差に広げる中前打を放ち、「気持ちです」と振り返った。守備でもピンチの場面では何度もマウンドに駆け寄って声をかけて同期を鼓舞。初めて1軍の舞