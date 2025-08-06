欧州のビッグクラブは、評価が高い選手を獲得するために大金を投じることを厭わない。もし他のクラブで失敗したとしても、また他のクラブが期待を持って手を伸ばす。今回は『Planet Football』から「サッカー選手のキャリアにおける移籍金総額ランキング」トップ5をご紹介する。5位：ウスマヌ・デンベレこれまで所属したクラブ：レンヌ、ボルシア・ドルトムント、バルセロナ、PSG移籍金総額：2億2000万ユーロ（およそ376.22億円）