ジャルパックは、「JAL海外ダイナミックパッケージ 期間限定タイムセール」を7月29日午前10時から8月7日まで開催している。JAL海外ダイナミックパッケージを対象に、ハワイ行きは40,000円、アメリカ・ヨーロッパ・東南アジア・グアム行きは30,000円、オセアニア行きは20,000円、東アジア行きは15,000円を割り引く。割引後の旅行代金の一例は、ハワイ4日間（3名1室、アストンアットザワイキキバニアン泊）が88,800円。燃油