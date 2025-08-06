英国出身の超大物ロックバンド「ピンク・フロイド」のボーカル、ギタリストであるデヴィッド・ギルモア（７９）が古代ローマ遺跡「チルコ・マッシモ」で行った歴史的ライブの映像「ＤａｖｉｄＧｉｌｍｏｕｒＬＩＶＥＡＴＴＨＥＣＩＲＣＵＳＭＡＸＩＭＵＳ，ＲＯＭＥ」が、９月１７、１８日に一夜限りで上映されることが６日、分かった。今回のライブは英国など９カ国で初登場１位を獲得した９年振りのニューアルバ