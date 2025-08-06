【ワシントン＝阿部真司】ロシア大統領府によると、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使が６日、モスクワを訪れ、プーチン大統領と会談し、ウクライナ情勢について協議した。トランプ米大統領は対露制裁発動の猶予期限とする８日を前に圧力を強めており、停戦に向けた進展があったかどうかが注目される。会談は約３時間行われた。ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官は会談後、記者団に対し、プーチン氏がウクライナ紛