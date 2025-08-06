「ロッテ３−１２ソフトバンク」（６日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが大敗して連勝は２でストップした。先発の石川柊が乱調。５回を今季ワーストの１２安打、今季ワーストタイの８失点でＫＯ。「申し訳ない…としか言えないです」とコメントした。三回に近藤に先制２点二塁打を浴びると、四回にも加点を許し、五回は牧原大の１号２ラン、野村の１０号３ランで一挙５点を奪われた。吉井監督は「カーブ以外の変化球