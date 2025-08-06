“ナニワのエリカ様”の異名を取った元衆議院議員でタレントの上西小百合が６日、東京・護国寺で行われた、大手芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長の告別式に参列した。上西は２０１２年に日本維新の会（当時）から衆院選に出馬し、比例復活で当選。２期務めたが、１５年に病気を理由に衆議院本会議を欠席しながら会議前日に居酒屋やショーパブを訪れていたと報じられ、党から除名され無所属になるなど、世間を騒がせた。