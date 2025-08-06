◆バスケットボール男子 アジアカップ日本９９―６８シリア（６日、ジッダ）５４年ぶりアジアの頂点へ、ホーバスジャパンがグループリーグ初戦を快勝で飾った。世界ランク２１位の日本は同７１位のシリアに９９―６８で勝利。目標のグループリーグ１位通過へ好発進を切った。テーブス海（Ａ東京）、馬場雄大、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）、富永啓生（北海道）、吉井裕鷹（三遠）が先発。吉井が先制のシュートを決