◆パ・リーグ楽天２―１オリックス（６日・楽天モバイル）１点を追う７回１死二塁から楽天・堀内謙伍捕手が右越えに逆転２ラン。今季３号も本拠地ではうれしい初アーチに「飛びましたね。練習でも打ったことないです」と驚いた表情で振り返った。５日の試合は６投手の継投で無失点、この日も先発の内が７回途中１失点と粘りの投球を披露。女房役として「投手陣が２日間とも頑張ってくれていた。何とかみんなしのいでくれている