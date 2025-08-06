◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳴門５―４天理（６日・甲子園）鳴門の橋本朋来投手（３年）が投打に渡る活躍で逆転勝利に導いた。初回に自身の失策もあり、２回までに３失点。５番打者としての初打席は２回にスリーバント失敗の三振に倒れたが、最悪のスタートから巻き返した。２点を追う４回無死一塁で同点２ラン。初球のスライダーを完璧に捉え、公式戦初本塁打を左翼席に運んだ。「初回は焦ってしま