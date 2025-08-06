◆パ・リーグ楽天２―１オリックス（６日・楽天モバイル）逆転した直後の８回に３番手でマウンドに上がった楽天・西口直人投手が、１奪三振無失点に抑えて２３ホールド目を挙げた。２３年に右肘のトミー・ジョン手術を受け、２４年は育成選手契約。今年２月に支配下選手に復帰した。ここまで連投は１度もなかったが、５日の試合に続いての登板で今季初の連投となり、「いつも通りいこうと思ったけど、いつもより気持ちが入っ