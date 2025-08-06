◆イースタン・リーグＤｅＮＡ０―５巨人（６日・横須賀スタジアム）巨人の三塚琉生外野手が、２本の適時打を放つ活躍を見せた。イースタン・ＤｅＮＡ戦に「５番・一塁」で先発出場。相手先発で３年ぶりに日本球界に復帰した藤浪に対し、初回２死一、二塁の好機で打席に立つと、「真っすぐを狙っていた」と１ストライクから外角の１５２キロ直球を捉えて中前適時打。４回２死一、三塁では課題の左投手である石田健のスライダ