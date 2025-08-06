私はアリサ（40代）。私はお出かけが大好きです。子どもと知らない街を探索したり観光したり。もちろんお友達と出かけることも好き。とにかく外に出るのが好きです。夫・コウタ（40代）を誘うこともあるのですが、「家でのんびりしたい」と断られます。しかしなぜか私が誘わず出かけると拗ねてしまうんです。だから今回は早めに「週末出かけよう」と誘ったら「考え中」と返信がきました。行かないなら行かないで、私は別のお友達を