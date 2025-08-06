◇パ・リーグ楽天2ー1オリックス（2025年8月6日楽天モバイル）5日に1カ月ぶりに1軍に復帰した楽天・浅村栄斗内野手（34）が6日のオリックス戦（楽天モバイルパーク）に「4番・一塁」で先発出場。第1打席から九里の前に見逃し三振、捕ゴロに倒れていたが、6回1死一塁で迎えた第3打席で左前打。6月22日の広島戦以来、45日ぶりに1軍で「Hランプ」をともした。試合後は「よかった。とりあえずホッとした」と安どの表情。難敵