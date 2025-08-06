King & Princeの新曲『I Know』が、6日発表の「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、初週ダウンロード数1.6万DLを記録し、初登場1位を獲得しました。これで、2025/3/24付の『HEART』、6/2付の『What We Got 〜奇跡はきみと〜』に続き、今年度自身3作目。また、『halfmoon』、『WOW』、『HEART』、『What We Got 〜奇跡はきみと〜』、『I Know』と通算で5作目のデジタルシングル1位となりました。楽曲は、メン