◇パ・リーグ楽天2―1オリックス（2025年8月6日楽天モバイル）楽天が6日、2―1でオリックスに勝利。恐怖の8番・堀内謙伍捕手（28）のバットで難敵を沈めた。0―1の1死二塁で、九里の133キロカットボールを右翼席へ。推定120メートルの豪快な逆転2ランに「バカ飛んだっす。あんなの練習でも打ったことない」と笑った。九里には今季2勝を献上するなど、苦しめられていたが「最高の場面で打てて良かった」と話す堀内の10