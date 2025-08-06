「中日２−３阪神」（６日、バンテリンドーム）阪神が中日に逆転勝ちした。１点を追う八回、佐藤輝の左前適時打で同点に追い付くと十回、大山の押し出し死球で決勝点を奪った。連勝で優勝に向けたマジックナンバーは「３２」。５球団で唯一、負け越していた中日との対戦成績を７勝７敗の五分に戻した。試合は二回、先発の村上が１死三塁のピンチを招くと、石伊に先制の適時二塁打を浴びた。同点の五回には１死から上林に勝ち