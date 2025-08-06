フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」が６日、『怒りイライラを抑える１１の方法』をテーマに放送され、ＳＨＥＬＬＹ、ダイアン・津田らがゲスト出演した。放送作家でタレントの野々村友紀子は「道歩いててイライラするのが」と切り出し、「めっちゃ長い傘を、こうやって（※真横に大きく振って歩く人）…。後ろに子供いたら刺さるんちゃう？！何で周りのこと考えへん？！」と怒り、そういう人に遭遇した時は「私はペーン！とす