「ネットで下着を買うとき、サイズに迷ったことはありますか？」ONŪMORE（オンユーモア）が実施したアンケートでは、実に87.2％の女性が「ある」と回答。そんな“サイズ不安”に寄り添うように登場したのが、『お家フィッティングサービス』です。兵庫県豊岡市発のランジェリーブランドONŪMOREは、心と体の変化にそっと寄り添うノンワイヤーブラで注目を集めています。本記事では、その魅