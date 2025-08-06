※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との密会を楽しんでいた夫に失望した妻は、離婚届を突きつけます。一度は夫を信じたものの、芹から届いた決定的なメッセージを目にし、妻は再び離婚を求めます。その話を聞いた同期の葉山は、夫にきちんと線引きするべきだったと苦言を呈します。夫はかつて芹に好意を抱いていたものの、自分が眼中にないと知った