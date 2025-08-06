◆ロッテ3―12ソフトバンク（6日、ZOZOマリン）ソフトバンクの大津亮介投手が6回2失点の好投で今季2勝目を手にした。6回7安打2失点、2奪三振。初回は内野安打2本と四球で2死満塁のピンチを招くも、佐藤都志也を中飛に打ち取り無失点でしのぐ。2回も1死一、二塁と、再三得点圏に進めながらも無失点と粘りの投球を見せた。味方が援護点を挙げた3回以降はテンポよく相手を打ち取り無失点を継続。6回に2死から山口航輝に2ラン