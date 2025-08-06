Mr.Childrenの楽曲『名もなき詩』が、6日発表の「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数56.5万回を記録。これで自身2作目の累積再生数1億回突破を記録しました。累積再生数は1億56.3万回となり、楽曲『HANABI』に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となりました。楽曲は、1996年にCDシングルが発売され、俳優の和久井映見さんが主演したドラマの主題歌となっていました。オリコン調べ（2025/8/11付）