タレントの武井壮（52）が6日放送のテレビ東京「何を隠そう…ソレが！」（水曜夜9・00）に出演。超人アスリートとして、女子バスケ界を震撼させた中国の18歳・張子宇（チャン・ツーユウ）を紹介した。18歳の張子宇の身長は2メートル26。昨年出場したU−18女子アジアカップで、日本相手に44得点14リバウンドと圧倒的な活躍を見せて話題となった。武井はシュート成功率にも言及。「だいたいNBAのトップ選手でも50％いけば、と