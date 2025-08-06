芸能事務所・ケイダッシュの川村龍夫会長の通夜が5日、東京・護国寺で営まれ、同事務所に所属するタレントの堺正章さんが参列し、長年ともに働いた川村代表の人柄が分かるエピソードとともに川村会長への思いを明かしました。堺さんは川村会長を「非常に器に大きい人間だった」と振り返り、「その器の中に入って我々なりに切磋琢磨（せっさたくま）して、“明日はどうなるんだ”っていう必死さより夢を見させてくれる、そういうタ