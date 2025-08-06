明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆いつも通りがんばっていても、なかなか成果が見づらい時。物足りない気持ちになりますが、今はコツコツと続ける事が大事。B型の運勢……★★★☆☆部屋の整理整頓が運気アップのカギ。とくにデスク周りを清潔に保ちましょう。作業効率があがります。対人面では身近な人への気配りを大切に。O型の運勢……