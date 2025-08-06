『夫の不倫相手は17歳年上の激ヤバ呪物でした』（ますまゆ/KADOKAWA）第8回【全10回】第1回を読む「二人とも、地獄に突き落としてやる」わずか新婚2カ月で夫に不倫されたあおい。想像を絶する激ヤバ不倫相手と、とことん私を裏切った夫を絶対に許さない…！今までの人生を順風満帆に生きていたあおい。ぐいぐいひっぱってくれて、少し憎めないところもある賢二と、2年の交際を経て結婚した。しかし結婚してすぐに、夫のモラハラ