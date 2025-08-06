【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比02銭円高ドル安の1ドル＝147円48〜58銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1601〜11ドル、171円18〜28銭。目立った取引材料が乏しく値動きは限られた。トランプ米政権の関税政策の行方を見極めようと様子見ムードもあった。