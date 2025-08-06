日本ハム４―０西武（パ・リーグ＝６日）――日本ハムが４連勝。二回に松本剛の適時打で先行し、その後も清宮幸のソロや石井の適時二塁打などで加点。北山は自己最多の７勝目。西武は３安打で３連敗。◇楽天２―１オリックス（パ・リーグ＝６日）――楽天が接戦を制した。七回に堀内の２ランで逆転し、４投手の継投で逃げ切った。２番手の鈴木翔が今季初白星。オリックスは犠飛による１点止まりで、４連敗。◇ソフトバンク１