全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は６日、新たにフェンシングとバレーボール女子が始まり、計６競技が５県で行われた。ハンドボール男子準々決勝で、昨年王者の駿台甲府は氷見（富山）と対戦し、接戦の末、敗れた。清水大地主将（３年）が「自分たちのスタイル」と自信を持つ守備からの速攻で、前半は有利に試合を進めた。後半は一転、疲労から相手の速攻を許す展開に。終了間際には、ペナルティースローの場面で