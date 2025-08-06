広島に原爆が投下されてから8月6日で80年です。新潟市では犠牲者の冥福と平和を祈る追悼式が開かれました。 80年前の8月6日、広島に原爆が投下された午前8時15分に合わせ黙祷が捧げられたのは、新潟市で開かれた原爆犠牲者の追悼式です。【新潟県原爆被害者の会西澤慶子 事務局長】「核兵器と人類は絶対に共存できません。核を生かし人類を滅亡させるのか、人類が命を生かすのか、どちらかしかない」被爆2世で新潟県原爆被害者