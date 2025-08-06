プーチン氏とウィトコフ氏はモスクワでおよそ３時間にわたって会談した/Gavriil Grigorov/AFP/POOL/Getty Images（ＣＮＮ）米国の対ロシア交渉の窓口を務めるウィトコフ中東担当特使とロシアのプーチン大統領が６日、会談した。ロシア国営タス通信によると、クレムリン（ロシア大統領府）は「建設的で有益」な会談だったとの認識を示した。ロシア国営ＲＩＡノーボスチ通信はクレムリンの説明をもとに、両氏はウクライナで続くロシ