Ｊ１町田は６日、天皇杯４回戦京都戦（Ｇスタ）に１―０で勝利し、クラブ史上初の８強入りを果たした。０―０の後半１４分、ＦＷ藤尾翔太が、ＤＦ望月ヘンリー海輝（２４）のスルーパスを受けると、左足でゴールへと流し込んだ。Ｊ１初昇格だった昨季は主力の一人に数えられ、パリ五輪も経験したが、今季は出番が限られていた。そんな中で巡ってきた先発の機会でしっかり決勝点という結果を残した。この勝利で公式戦８連勝。