「天皇杯・４回戦、神戸２−１東洋大」（６日、ノエビアスタジアム神戸）神戸が東洋大との大激闘を制し、４年連続の８強進出を決めた。先制パンチは神戸。前半１２分にＦＷ小松が右から折り返しのパスをＭＦ井出に送り、ゴール左に決めて先制に成功した。しかし、その後は互角の展開。前半３６分には東洋大のＤＦ山之内が左サイドから仕掛け、神戸ＭＦグスタボクリスマンとの追い比べを制してゴール前へクロスを送ると、ＭＦ