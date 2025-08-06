女子プロレス「スターダム」の?絶対不屈彼女?安納サオリ（３４）と大怪獣・ボジラ（２１）が激しい火花を散らした。２人はシングルの祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」ブルースターズＡブロック公式戦（６日、東京・後楽園ホール）で対戦した。試合が始まると、安納は身長１８３センチ、体重９１キロの大怪獣に軽々と担ぎ上げられ、マットに叩きつけられてしまう。その後も場外で大暴れするボジラにつかまると、西側スタンドに引き