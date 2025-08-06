去年11月早朝、新潟県上越市の路上で50代男性の顔面を殴ってけがを負わせた疑いで兵庫県の28歳男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは、兵庫県に住む建設作業員の男(28)です。男は去年11月17日午前4時すぎ、上越市内の路上で上越市に住む50代男性に対し、顔面を複数回殴る暴行をして、全治2週間のけがを負わせた疑いがもたれています。事件は被害男性の110番通報で発覚。警察によりますと、男は仕事で上越市を訪れていて