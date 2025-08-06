◆イースタン・リーグＤｅＮＡ０―５巨人（６日・横須賀スタジアム）巨人の岡本和真内野手が、左肘じん帯損傷から復帰３戦目に臨んだ。イースタン・ＤｅＮＡ戦で、相手先発・藤浪が降板後の４回２死二、三塁で代打出場し、三塁手の悪送球による適時失策で出塁。７回先頭では中飛に倒れて２打数無安打だった。３打数無安打だった前日５日の同戦に続き、２戦連続の無安打となったが、「まあ、ケガなくやれているので。打撃の