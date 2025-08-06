◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３阪神（６日・バンテリンドーム）中日は延長１０回に勝ち越しを許して、３連敗。５位に転落した。延長１０回。前夜の敗戦投手・橋本が登板。だが、近本と中野の２連打でピンチを背負うと、森下を歩かせて、無死満塁で降板。継投したマルテが、４番・佐藤輝を空振り三振に抑えるも、続く大山に押し出しの死球を与えて、勝ち越しを許した。打線は、２回に石伊の左中間への適時二塁打で先制。同