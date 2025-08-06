「ゴッドタン」（毎週土曜深夜1時50分）8月2日（土）放送は、東京03お助け企画第2弾「東京03をアップグレードしてあげよう」。東京03（飯塚悟志、豊本明長、角田晃広）の新たな一面を引き出すため、どぶろっく（森慎太郎、江口直人）と、ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）が新作コントを作る。【動画】「オレたちがいれば心配ゴム用！」男のたしなみ 東京0.03!?：ゴッドタンどぶろっく＆ニッ社が東京03をアップグレード結成22年、単