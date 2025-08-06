◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―３阪神＝延長１０回＝（６日・バンテリンＤ）阪神が中日に逆転勝ちした。同点の延長１０回１死満塁から大山が押し出し死球となり、決勝点を挙げた。２位・巨人も勝利し、マジックは一つ減って３２。貯金は今季最多２４とした。先発・村上頌樹投手は６回６安打２失点で降板した。２回、先頭・ボスラーの中前に落ちた飛球を中堅・近本が後逸（記録は二塁打）。チェイビスの二ゴロで１死三塁を招き